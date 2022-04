"Le Secret de la cité perdue" : pourquoi Daniel Radcliffe a "vraiment surpris" Sandra Bullock

Pensé comme une échappatoire aux confinements successifs de ces deux dernières années, Le Secret de la cité perdue entraîne Sandra Bullock, Channing Tatum et Daniel Radcliffe en pleine jungle. Un environnement hostile que l’acteur britannique connaît bien depuis son expérience dans Jungle, sorti en 2017. Un long-métrage qui narrait l'histoire vraie de Yossi Ghinsberg et deux de ses amis, qui vécurent trois semaines dans une partie inexplorée de la jungle amazonienne. "Ce film était tellement plus difficile que celui-là, qui est une comédie. J’ai pu porter de superbes costumes et me balader dans un bel endroit. Je n’ai pas eu à extraire de vers de ma tête. C’était plus amusant", sourit-il, confiant en riant n’avoir donné aucun conseil de survie à ses partenaires.