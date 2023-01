Le Suppléant : Charles et William ne "pardonneraient" jamais Harry s'il en avait dit plus

Il aurait pu faire deux fois plus de révélations sur la famille la plus connue d'Angleterre. Le prince Harry a retiré de nombreux passages de ses mémoires, craignant que son père Charles III et son frère William ne lui "pardonneraient" jamais certaines révélations gênantes, a-t-il affirmé dans un entretien au Telegraph publié ce vendredi 13 janvier. "Le premier projet (de livre) était différent. Il faisait 800 pages, et maintenant, il n'en fait plus que 400. Et le plus dur a été d'enlever des choses", a-t-il confié.

"Il y a des choses qui se sont passées, surtout entre moi et mon frère, et dans une certaine mesure entre moi et mon père, que je ne veux tout simplement pas que le monde sache. Parce que je ne pense pas qu'ils me pardonneraient un jour", a ajouté celui qui a rompu les ponts avec sa famille. Le livre intitulé "Le Suppléant" connaît un démarrage fulgurant en librairie. Le fils cadet de Charles III n'épargne personne, surtout pas son frère de deux ans son aîné (40 ans) qu'il qualifie de "meilleur ennemi".