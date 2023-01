Une réconciliation entre Harry et la famille royale avant le couronnement de Charles III ?

Selon une autre source citée par le journal, Harry et Meghan doivent être invités au couronnement pour que le conflit familial ne devienne pas une "distraction" qui fasse de l'ombre à la cérémonie. Harry et Meghan ont quitté la famille royale en 2020 et vivent désormais aux Etats-Unis. Selon un récent sondage YouGov, ils sont désormais encore plus impopulaires que le prince Andrew, frère de Charles III écarté de la monarchie après un scandale sexuel.