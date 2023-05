Le tableau polémique "Fuck Abstraction !" vandalisé au Palais de Tokyo à Paris

À 15H30 dimanche, un homme "a dégradé volontairement" cette œuvre "en y projetant de la peinture" mauve, malgré un "dispositif de médiation et de sécurité", a expliqué le musée à l'AFP, confirmant une information de Franceinfo. L'homme, une "personne âgée" selon une source proche du dossier, était "mécontent de la mise en scène sexuelle d'un enfant et d'un adulte représenté selon lui sur ce tableau" mais il ne fait pas partie d'un groupe activiste. Il "a été immédiatement appréhendé par les agents de sécurité (...) et emmené par la police", ajoute le centre d'art contemporain qui "portera plainte pour dégradation de bien et entrave à la liberté d'expression".