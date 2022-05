Le thriller "Don’t worry darling" fera-t-il de Harry Styles un acteur qui compte à Hollywood ?

Son réalisateur Christopher Nolan confiait lui avoir fait confiance en se basant sur ses talents d’acteurs uniquement, comparait l’ancien membre des One Direction au défunt Heath Ledger : "Quand je l’ai casté pour le Joker, il y a eu beaucoup de sceptiques et de commentaires (…). Harry était tout simplement parfait pour ce rôle". Film parmi les plus attendus de la rentrée, Don’t worry darling devrait contribuer à rendre l’année 2022 encore plus exceptionnelle qu'elle ne l'est déjà.