"Le Tigre et le Président", la critique : il était une fois un doux rêveur à l'Élysée

Quelle place laisse-t-on aux faibles dans l’Histoire ? C’est l’une des questions que pose avec humour et poésie Le Tigre et le Président en racontant les sept mois de mandat de Paul Deschanel sous la IIIe République, entré dans l’Histoire en tombant d’un train en pleine nuit. Une péripétie cocasse bien trop réductrice pour le réalisateur Jean-Marc Peyrefitte qui a choisi de le réhabiliter à sa manière, un siècle plus tard.

Ancien journaliste et écrivain, Paul Deschanel est déjà rompu aux arcanes du pouvoir lorsqu’il entre à l’Élysée à l’âge de 65 ans puisqu’il a déjà présidé la Chambre des députés à deux reprises sous le IIIe République. Nous sommes en février 1920 et cet amoureux du verbe, foncièrement pacifiste, est choisi par ses pairs aux dépens de George Clemenceau, dit le Tigre, héros de la Première Guerre mondiale qui se voyait déjà dans le fauteuil.