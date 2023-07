Le tournage du "Comte de Monte-Cristo" avec Pierre Niney débute ce lundi

Cette superproduction made in France dont le tournage débute ce lundi, raconte l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune marin qui se réincarne en comte de Monte-Cristo afin de se venger des trois personnes responsables de l’avoir envoyé en prison le jour de son mariage. "C’est l’une des plus grandes histoires jamais racontées", affirment Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière. "C’est un véritable mythe qui mélange plusieurs univers cinématographiques – l’aventure et le thriller – au service d’une histoire d’amour immensément puissante". Le film sortira au cinéma le 11 décembre 2024.