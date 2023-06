Le visa du prince Harry aux États-Unis remis en question par un think tank conservateur

S’appuyant sur le Freedom of Information Act, la loi sur la liberté de l’information, le groupe met en avant "l'intérêt des médias" pour justifier sa demande qu’a examinée un juge fédéral de Washington DC mardi. Au cœur de leurs interrogations ? Les révélations du prince Harry dans Le Suppléant sur sa consommation de drogue. Dans ses mémoires, il parle notamment de cannabis, de psychotropes, de cocaïne. Il raconte aussi avoir pris des champignons hallucinogènes chez l’actrice Courteney Cox à Los Angeles en 2016. Un épisode sur lequel elle-même est revenue en interview.

"Les drogues psychédéliques m'ont aussi fait un peu de bien. J'en ai pris pour m'amuser pendant plusieurs années (...) puis à des fins thérapeutiques, médicales", écrit-il dans son livre, cité par l’AFP, se présentant comme un jeune "malheureux" prêt à tout tenter pour "changer le statu quo". Le prince Harry "a admis publiquement (...) un certain nombre de délits de drogues aux États-Unis et à l'étranger", relève le think tank dans son recours. Or, ajoute-t-il, "la loi américaine rend normalement de telles personnes inéligibles à l'entrée" dans le pays.