LeBron James, primé comme "pire acteur" de l'année pour la suite de "Space Jam"

Aucun de ces films, où Bruce Willis n'apparaît souvent que très brièvement, mais dont il participe activement à la promotion, n'a remporté plus de 20% d'avis positifs sur le site Rotten Tomatoes qui agrège les notes provenant de différentes sources. Rare performance, trois de ces films (American Siege, Apex et Out of Death) affichent un score de 0% de la part des critiques.

Sans surprise, c'est Bruce Willis qui s'est imposé dans cette catégorie, pour le film de science-fiction Cosmic Sin.