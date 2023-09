Lee Halliday, le père de cœur de Johnny, est mort à l’âge de 95 ans

Sans lui, Jean-Philippe ne serait pas devenu Johnny. Le chanteur et danseur américain Lee Halliday, de son vrai nom Lemoine Gardner Ketcham, est décédé à l’âge de 95 ans, annonce sa famille à l'AFP. Celui qui fut un personnage clé dans la jeunesse du rockeur vivait à Londres depuis plusieurs années.

Pour bien comprendre l'importance de Lee Halliday dans la vie de Johnny, il faut remonter à sa plus tendre enfance. Huit mois après sa naissance à Paris en 1943, le petit Jean-Philippe Smet est abandonné par son père, Léon. Sa mère, le mannequin Hughette Clerc, confie alors l’enfant à sa belle-sœur Hélène Marr, dont les deux filles, Desta et Menen, se produisent en trio dans les cabarets avec Lee Halliday, chanteur et danseur originaire de l’Oklahoma.