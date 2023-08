Légende du cinéma, Robert De Niro a fêté ses 80 ans avec la plus incroyable liste d’invités

Il y avait du beau monde au Locanda Verde, un restaurant italien du quartier de Greenwich Village, pour célébrer les 80 ans de Robert De Niro, ce jeudi soir. Dans cet établissement où l'on déguste des tagliolini au crabe, des cappelletti au fromage de chèvre ou encore des orecchiette à la sauce de canard, ce New-yorkais pur jus était entouré d’un casting d’intimes à faire pâlir les chasseurs d’autographes. Jugez plutôt…

Dans le cadre intime de cet établissement qu'il affectionne, le comédien a accueilli les réalisateurs Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et George Lucas, ses collègues Leonardo DiCaprio, Uma Thurman, Christopher Walken ainsi que Alec Baldwin et son épouse Hilaria, la chanteuse Bette Midler, l’ex-Beatles Paul McCartney et son épouse Nancy Shevell, le magicien David Blaine, le peintre Julian Schnabel, l’ancien patron de Sony Music et ex-mari de Mariah Carey Tommy Mottola ou encore l’ancien gouverneur de New York, le sulfureux Andrew Cuomo…