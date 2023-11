Légende du jeu vidéo, "La légende de Zelda" bientôt au cinéma

Hollywood à l’assaut du royaume des jeux vidéo, suite. Shigeru Miyamoto, le créateur japonais de La légende de Zelda, annonce sur le compte X de Nintendo qu’il travaille sur une adaptation en "live action" avec Avi Arad, le producteur américano-israélien de nombreux Marvel comme Blade, Iron Man ou encore Spider-Man : New Generation. Le film sera distribué par Sony et réalisé par Wes Ball, qui a cartonné avec Le Labyrinthe et ses suites et qui vient de tourner le prochain La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume.