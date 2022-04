Légende du théâtre et du cinéma français, Michel Bouquet est mort à l’âge de 96 ans

C’était la référence pour plusieurs générations de comédiens en France. Figure du théâtre et du cinéma, Michel Bouquet s’est éteint ce mercredi 13 avril à l’âge de 96 ans, cinq ans seulement après sa dernière apparition sur les planches, annonce son service de presse. Récompensé à plusieurs reprises aux Molière et aux César, il aura joué sous la direction des plus grands au cours d’une carrière qui s’étend sur plus de 75 ans.

Fils d’un officier qui sera fait prisonnier de guerre et d’une modiste, passionnée de théâtre, Michel Bouquet est né le 6 novembre 1925 à Paris. C’est sa mère qui l’emmène adolescent à la Comédie-Française où il découvre sa vocation. En 1943, il intègre le Conservatoire d’art dramatique de Paris en 1943 aux côtés d'un certain Gérard Philippe.