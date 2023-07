Lena Situations hospitalisée pour un ulcère "accentué par le stress" : "Nous ne sommes pas invincibles"

Elle a décidé de ne rien cacher. Lena Situations a confié sur Instagram qu'elle avait dû être hospitalisée il y a quelques mois à cause d'un ulcère. Alors qu’elle venait de mettre en ligne l’épisode final du documentaire sur la création de sa marque, Hôtel Mahfouf, la célèbre influenceuse de 25 ans a choisi d'être honnête sur l'envers du décor. "Je ne pouvais pas faire un documentaire depuis trois semaines sur la création d’une marque, faire la promotion de l’ambition et de la passion sans vous parler des limites de la pression et de la santé", explique la jeune femme en légende de deux photos d'elle sur un lit d'hôpital.