Leonardo DiCaprio à nouveau célibataire, c'est fini avec Camila Morrone

C'est de nouveau un cœur à prendre. Après 4 ans de relation, Leonardo DiCaprio et Camila Morrone ont décidé de se séparer. Très discrets durant leur idylle, le comédien âgé de 48 ans et l'actrice de 25 ans avaient été aperçus ensemble en janvier 2018 à Aspen, dans le Colorado. Ils avaient attendu deux ans avant d'officialiser leur relation lors de la cérémonie des Oscars.

D'après People, le couple avait été photographié le 4 juillet sur une plage de Malibu. En août, Camilla Morrone avait été aperçue à Saint-Tropez avec sa mère tandis que DiCaprio était avec des amis à Los Angeles. Selon un proche de l'acteur, la star de Titanic aurait eu envie de retrouver sa liberté. "C'est un célibataire perpétuel et il ne semble pas pouvoir ébranler cette mentalité. Leo s'éloigne de Camila et passe plus de temps à faire la fête avec ses potes. Ses amis voient les mêmes indices qu'il montre toujours avant de quitter une fille. Leo semble perdre tout intérêt lorsque sa partenaire connaît plus de succès".