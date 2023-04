Leonardo DiCaprio "victime" d'un escroc ? Pourquoi la star a témoigné lundi à Washington

Décidément très généreux avec l'argent des autres, l'homme d’affaires malaisien contribue également aux ventes aux enchères organisées par l’acteur à Saint-Tropez pour financer son ONG de défense de l’environnement. Mais aussi participer au montage financier du chef-d'œuvre de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street. Plutôt savoureux puisque ce dernier raconte l'histoire d'un autre escroc, Jordan Belfort. Dans cette affaire, l'un des producteurs malaisiens du film a d'ailleurs été arrêté en 2019.

À la barre, la star de 48 ans s’est souvenu avoir discuté de politique américaine plus tard dans sa relation avec Joh Low. Et de la volonté de son nouvel ami de faire"une contribution significative" au parti démocrate en vue de la présidentielle de 2012, estimée entre 20 et 30 millions de dollars. "Je me suis dit Waouh ! Ça fait beaucoup d’argent", a-t-il lancé. D’après les autorités américaines, ces montants proviendraient directement du fond 1MDB. Or la loi américaine interdit le financement des campagnes électorales par des moyens financiers provenant de l'étranger.