Depuis le 25 septembre 2023, ce jeune étudiant de 21 ans est la star des "12 Coups de midi". Après avoir pulvérisé le record de gains, il a détrôné ce lundi Bruno Hourcade, jusqu'alors recordman du nombre de victoires dans un jeu télévisé. Il est désormais le plus grand champion de l’histoire des jeux télé en France.

La consécration est enfin arrivée. Sacré plus grand champion de l’histoire des jeux télévisés en termes de gains le 16 mai dernier – avec plus d’un million d’euros gagné – Émilien a détrôné ce lundi 3 juin Bruno Hourcade, recordman du nombre de victoires dans un jeu télévisé en France avec 252 émissions au compteur. Le jeune étudiant de 21 ans est désormais le nouveau maitre de midi et le plus grand champion de l’histoire des jeux télé en France.

"Je suis super heureux, je ne trouve pas les mots. C’est une aventure extraordinaire qui a commencé il y a plus de huit mois avec des équipes extraordinaires qui sont toutes super gentilles. Je remercie tout le monde qui travaille ici et vous en premier Jean-Luc", a réagi Bruno, très ému. Sa cagnotte s'élève à présent à 1.088.471 euros de gains.

Une fois que la très jolie parenthèse des '12 Coups de midi' se refermera, je reprendrai mes études. Emilien

Une joie immense pour ce passionné de quiz et grand fan des "12 Coups de midi" depuis l'enfance. "Je me suis dit que quand je serai majeur, je tenterai ma chance", avait-il confié dans "Quotidien" le 20 mai dernier. Arrivé sur le plateau du jeu présenté par Jean-Luc Reichmann le 25 septembre 2023, il a pourtant bien failli ne pas y participer. Après avoir postulé une première fois à sa majorité, il est recalé. "Je crois que quand on tente un casting comme ça, il faut être un minimum à l’aise. Et je n’avais peut-être pas l’aise nécessaire", admet le champion qui a repassé le casting avec succès l'an dernier.

Afin de vivre pleinement cette expérience, le jeune étudiant en troisième année de licence d'histoire originaire de Péault (Vendée) a choisi de mettre ses études entre parenthèses. "C’était difficile de mener les deux de front. Mais une fois que la très jolie parenthèse des '12 Coups de midi' se refermera, je reprendrai mes études", assure celui qui ambitionne de devenir professeur.

Ses points faibles ? La gastronomie et le cinéma

S'il impressionne par sa culture générale, Émilien admet que la gastronomie et le cinéma sont ses points faibles. "Mais j’essaye de potasser un maximum pour être le moins perdu possible. Je regarde ce qui sort et ce qui s’est fait parce que j’ai du retard dans ce domaine-là", poursuit cet abonné aux chaussettes dépareillées qui avait été décrit comme "un poil radin" par Jean-Luc Reichmann lors de son premier passage dans l'émission.

Devenu millionnaire, une chose est sûre : il ne compte pas flamber son argent pour autant, comme il l'a confirmé à Yann Barthès. Il n'a ainsi pas l'intention faire de cadeaux inutiles à sa petite amie Jessica, étudiante en Arts plastiques, dont il est inséparable depuis quatre ans et qui le soutient inconditionnellement depuis le début.

S'il a gagné neuf voitures – "J’en ai gardé une pour moi et je pense que je vais revendre les autres" – il rêve de profiter des voyages qu'il a remportés, dont celui en Laponie, dès qu'il aura un peu de temps. "Il y a de quoi s’occuper pendant très longtemps", s'amuse le champion qui admet être un peu dépassé par les événements. Pour le moment, il garde la tête froide et reste concentré sur la suite. Combien de temps tiendra-t-il encore ?