Les Beatles auront le droit à quatre biopics, un pour chacun de ses membres

Le réalisateur britannique Sam Mendes prépare non pas un mais quatre films consacrés aux Beatles. Chacun sera centré sur l'un de ses membres, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Un projet fou, annoncé pour 2027, qui surfe sur l'engouement du grand public pour les biopics musicaux.

Quand on aime, on ne compte pas. Le cinéaste britannique Sam Mendes annonce qu’il va réaliser quatre biopics sur les Beatles, chacun étant consacré à l’un de ses membres, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Chaque film sera connecté aux trois autres "pour raconter l’histoire incroyable du plus grand groupe de l’Histoire", explique l’auteur de Skyfall et 1917 dans un communiqué.

Ce projet un peu fou racontera la naissance des Beatles à Liverpool en 1960 et s’achèvera à leur séparation 10 ans plus tard après 12 albums à succès qui ont marqué l’histoire de la musique moderne. Il est lancé avec l’accord de Paul McCartney, 81 ans, et Ringo Starr, 83 ans, ainsi que des familles de John Lennon, assassiné en 1980 à New York à l’âge de 40 ans, et George Harrison, emporté par un cancer en 2001 à l’âge de 58 ans.

Une sortie "innovante et révolutionnaire"

À groupe unique, sortie exceptionnelle. Sony Pictures, qui finance cette incroyable aventure, annonce que les quatre films seront sur les écrans de cinéma en 2027 et promet une campagne marketing "innovante et révolutionnaire". Reste maintenant à trouver les comédiens qui se glisseront dans les costumes des quatre musiciens qui avaient fait l'objet en 2021 d'une superbe minisérie documentaire de Peter Jackson intitulée The Beatles : Get Back, disponible sur Disney+. L'an dernier, les deux survivants du groupe ont publié "Now and Then", un inédit exhumé à l'aide de l'intelligence artificielle.

Cette annonce confirme l’engouement de Hollywood pour les biopics musicaux, relancé par le succès de Bohemian Rhapsody le film sur Queen et son chanteur Freddie Mercury en 2018. Depuis on a notamment vu Rocket Man sur Elton John, Elvis par Baz Lhurmann ou encore Whitney Houston : I Want To Dance With Somebody. Sorti mercredi en France, Bob Marley : One Love cartonne avec plus de 700.000 entrées et déjà 81 millions de dollars de recettes dans les pays où le film interprété par Kingsley Ben-Adir est déjà sorti.