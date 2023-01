"Les choses ont été trop loin" : Britney Spears rappelle ses fans à l'ordre

Britney Spears révèle s’être sentie "étouffée et harcelée dès que l’incident a été rapporté dans la presse et a été encore une fois traité d’une manière pauvre et injuste par les médias". La relation entre la jeune femme et les journalistes a souvent été conflictuelle. Les nombreux documentaires qui lui ont été consacrés récemment détaillent avec précision comment elle a été malmenée par les paparazzis, une partie du public et une partie de sa famille avant d’être placée sous la tutelle de son père pendant 13 ans. Désormais mariée à Sam Asghari et libre de toute tutelle depuis un an et demi, la chanteuse n’aspire qu’à un peu de tranquillité. "Durant ce moment de ma vie, j’espère sincèrement que le public et les fans qui m’importent tellement pourront respecter ma vie privée dès à présent", insiste-t-elle. Le message est passé.