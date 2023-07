Les enfants d'Alain Delon portent plainte contre sa dame de compagnie pour "harcèlement moral"

Les enfants d'Alain Delon ont porté plainte mercredi contre la dame de compagnie de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondances, a annoncé leur avocat à l'AFP. "Je suspecte un abus de faiblesse et je compte sur l'enquête pour l'établir", a ajouté Christophe Ayela. La plainte a été déposée par Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon auprès du parquet de Montargis, dans le Loiret où l'acteur possède une propriété à Douchy. Leur père s'y est joint dans une déclaration écrite, précise l'avocat.

En 2019, Alain Delon a été victime d'un accident cardio-vasculaire, suivi d'une légère hémorragie cérébrale. Opéré à la Pitié-Salpêtrière, il a été hospitalisé trois semaines en soins intensifs. Depuis, "cette femme qui s’est installée chez lui, se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l’égard de ses enfants", indique l'avocat.