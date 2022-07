Les Enfoirés retrouveront le public à Lyon en 2023 avec une nouveauté dans la salle

C’est la ville qui les a le plus accueillis après Paris. Les Enfoirés poseront leurs valises et micros à Lyon pour leur série de spectacles programmée en 2023. Direction la Halle Tony Garnier où ils se sont déjà produits en 2001, 2006, 2012 et 2021. Lors de son dernier passage dans la capitale des Gaules, la troupe chantant au profit des Restos du cœur avait été contrainte de jouer dans une salle complètement vide en raison des restrictions liées à la pandémie. Idem cette année à Montpellier où le show avait été enregistré à huis clos pour le même motif.