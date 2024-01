Les Enfoirés 2024 : pourquoi Mimie Mathy est-elle absente des concerts ?

Les Enfoirés sont actuellement à Bordeaux pour mettre en boîte le concert annuel au profit des Restos du cœur. Membre incontournable de la troupe, Mimie Mathy ne sera malheureusement pas sur scène cette année. En cause ? Un "empêchement personnel" selon la productrice Anne Marcassus.

Elle fait partie des membres emblématiques de la troupe. Mimie Mathy ne participera pas au nouveau spectacle des Enfoirés baptisé "On a 35 ans !" et qui sera bientôt diffusé sur TF1. La star de Joséphine Ange gardien ne foulera pas la scène de l'Arkéa de Bordeaux où la joyeuse troupe s'est réunie pour donner une série de sept concerts exceptionnels. Comme l'a confié Anne Marcassus, la productrice du show, à Puremédias, Mimie Mathy ne fera pas partie de la fête en raison d'un "empêchement personnel".

En décembre dernier, l'actrice s'était confiée sur ses problèmes de santé dans TVMag. Elle expliquait notamment qu'elle avait été contrainte de subir quatre interventions chirurgicales pour soigner ses hernies discales. Anne Marcassus a rappelé par ailleurs que ce n'est pas la première fois que Mimie Mathy est contrainte de décliner l'invitation. Il y a deux ans, à cause d’une opération, elle avait déjà dû passer son tour.

Ça fait vraiment bizarre un spectacle des Enfoirés sans elle Nolwenn Leroy

"Elle nous manque. On est en contact avec elle, elle aimerait bien être avec nous, donc j’espère qu’elle sera de retour l’année prochaine", a réagi Patrick Bruel. "On s'envoie des messages. Ça fait vraiment bizarre un spectacle des Enfoirés sans elle. On sait qu'elle aimerait être avec nous, elle nous envoie toutes ses bonnes ondes. On pense fort à elle", a réagi de son côté Nolwenn Leroy.

Baptisé "On a 35 ans !", ce show anniversaire promet du grand spectacle. On retrouvera les habitués de longue comme Patrick Fiori, Zazie, Patrick Bruel, M. Pokora, Jenifer, Lara Fabian ou Shy’m mais aussi de petits nouveaux : Santa, Gaëtan Roussel et le danseur étoile Guillaume Diop.

Tous entonneront le nouvel hymne intitulé "Jusqu’au dernier" et concocté par Patrick Bruel et Ycare. "On a soumis cette chanson à la troupe avec la plus grande humilité. On espère qu’elle touchera les cœurs, éveillera les consciences, et récoltera beaucoup, beaucoup de repas pour l’association", a réagi Ycare sur Instagram où il publie les paroles de ce morceau appelant à ne pas baisser les bras.