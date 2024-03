Les Enfoirés ce soir sur TF1 : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la nouvelle recrue Santa

La Niçoise Santa rejoint la troupe des Enfoirés à l’occasion du grand show diffusé ce soir sur TF1. Depuis un an, la chanteuse du groupe Hyphen Hyphen vit un véritable conte de fées avec son tube "Popcorn salé". TF1info vous dévoile les petits secrets d’une performeuse de haut vol, au sens propre comme au figuré.

Les Enfoirés ont rendez-vous ce vendredi 1er mars au soir avec les téléspectateurs de TF1. Un grand show enregistré devant le public de L’Arkéa Arena de Bordeaux, en janvier. Aux côtés des visages connus de la troupe, plusieurs petits nouveaux comme Claudia Tagbo, Gaëtan Roussel, Ycare et Samanta Cotta, alias Santa, la chanteuse du groupe Hyphen Hyphen qui cartonne avec le tube "Popcorn salé". On fait les présentations ?

Au début, elle préférait l’anglais

Santa a débuté sa carrière musicale au sein du groupe anglophone Hyphen Hyphen. Une formation 100% tricolore puisque la chanteuse et le guitariste Adam, amis d’enfance, ont rencontré la bassiste Line et le batteur Zac sur les bancs du lycée Masséna à Nice. En 2015, ils publient leur premier album intitulé Time et l’année suivante, ils décrochent la Victoire de la musique de la révélation scène. Ce n’est qu’en 2022 que Santa se met au français sur son EP solo, qui contient le tube "Popcorn salé".

Sa maman était chanteuse de rock

Elle a reçu les décibels en héritage. Santa est en effet la fille de Diana Eckert, la chanteuse américaine de Daisy Duck, une formation niçoise qui s’est taillée une jolie réputation scénique au milieu des années 1980 en reprenant les classiques du rock des sixties. Malgré la sortie de deux EP avec des chansons originales, le groupe ne parviendra jamais à percer à grande échelle. Diana Eckert est décédée en 2019.

Elle a le même coach que Beyoncé

Ceux qui ont eu la chance de voir Santa sur scène peuvent le confirmer : sa voix est aussi puissante, sinon davantage que sur les albums. Pour explorer son don naturel, la jeune femme a fait appel à Guy Roche, un coach vocal américain qui a travaillé avec des divas comme Beyoncé et Mariah Carey. "Il a réussi à utiliser mes failles et à les rendre belles", confiait-elle en 2018 à Ouest-France.

Elle n'a pas le vertige

Le 14 juillet dernier, Santa participe à l’inauguration du festival Plaisirs d’été à Bruxelles. Sur la place de la Bourse, la chanteuse décide d’accompagner sa performance d’une cascade à faire pâlir Lady Gaga de jalousie : assise derrière son piano, une grue la hisse à plus de 45 mètres au-dessus du sol. Une expérience rééditée en novembre dernier au-dessus des marches du Palais des Festivals de Cannes, dans le cadre des NRJ Music Awards.

Son méga-tube est très personnel

Depuis sa mise en ligne il y a un an, le clip de "Popcorn salé" cumule plus de 11 millions de vues sur YouTube. Et pourtant ! "Cette chanson n’était pas faite pour être écoutée", avouait-elle en novembre dernier au Figaro au sujet de cette ballade écrite pour son amoureuse. Ce sont ses camarades du groupe Hyphen Hyphen qui l’ont finalement convaincue de la sortir. Et elle ne les remerciera sans doute jamais assez.