Les Enfoirés retrouvent enfin leur public, ce vendredi sur TF1

Il leur avait tant manqué. Après deux années à huis-clos, les Enfoirés ont enfin retrouvé le public pour le traditionnel grand show donné au profit des Restos du cœur. Quarante-sept artistes se sont produits sur la scène de la Halle Tony Garnier, à Lyon (Rhône) pour une édition placée sous le signe des retrouvailles et de la fête.

"Les deux éditions précédentes s’apparentaient plus à des émissions de télévision qu’à des concerts et nous avons ressenti une frustration commune. Naturellement, nous avions tous répondu présents pour servir la cause des Restos, mais il manquait l’essence même de ce spectacle, ce qui fait sa force : le public", a confié Amir qui signe cette année l'hymne de la troupe, baptisé Rêvons.