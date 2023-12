"Les fêtes sont difficiles" : Emma Heming célèbre ses 16 ans d'amour avec Bruce Willis

Atteint de démence fronto-temporale, le comédien de 68 ans voit sa santé se dégrader. Son épouse, Emma Heming, a tenu malgré tout à fêter leurs 16 ans de relation. "Mon amour et mon admiration pour lui ne cessent de grandir", a-t-elle expliqué sur Instagram.

C'est un jour spécial qu'elle a tenu à célébrer. Emma Heming, l'épouse de Bruce Willis, a fêté ses 16 ans d'amour avec le comédien atteint d'une forme très agressive de démence fronto-temporale. Une maladie incurable et irréversible qui entraîne des troubles de la mémoire, des changements de comportement, ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir.

"16 ans avec cet homme très spécial. Mon amour et mon admiration pour lui ne cessent de grandir", a écrit sur Instagram Emma Heming en légende d'une photo non datée du couple qui s'enlace tendrement. Si elle reste positive pour soutenir son mari, la maman de Mabel (10 ans) et Evelyn (8 ans) admet que la situation est compliquée.

"Comment je me sens vraiment aujourd'hui ?", lance Emma Heming en story. "Eh bien, de quoi ai-je l'air ?", poursuit l'épouse de Bruce Willis, les traits tirés, sans maquillage. "Les fêtes sont difficiles, les anniversaires sont difficiles. Mais cette année aura été pour moi celle de la communauté et de la connexion", poursuit avec sincérité la mannequin, remerciant tous ceux qui l'ont soutenue.

Si les apparitions de la star de Piège de cristal se font rares, ses proches donnent régulièrement de ses nouvelles. "Je savoure tout ce que je peux. (…) L'avenir ne sera pas tendre avec nous", admettait en novembre dernier Tallulah, la fille de Bruce Willis et Demi Moore. "Toutes ses compétences linguistiques ne sont plus à sa disposition et pourtant il est toujours Bruce", expliquait de son côté Glenn Gordon Caron, le créateur de Clair de lune, la série qui a révélé Bruce Willis. "La joie de vivre n’est plus là", se désolait-il.