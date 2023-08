"Les Feux de l’amour" : l’acteur Eric Braeden annonce avoir triomphé du cancer de la prostate

Heureuse nouvelle pour les fans de la mythique série "Les Feux de l’amour". Quatre mois après avoir annoncé publiquement qu’il souffrait d’un cancer de la prostate, le comédien américain d’origine allemande Eric Braeden, 82 ans, vient d'annoncer qu’il était tiré d'affaire.

"Je vous suis reconnaissant pour toutes vos bonnes pensées et vos prières", a déclaré l’interprète de Victor Newman dans un live vidéo sur Facebook dimanche soir. "C’est très important pour moi, et je peux vous dire que cela m’a évidemment aidé, parce que j’ai eu ma dernière cystoscopie il y a deux jours et ils (les médecins – ndlr) n’ont rien trouvé. N’est-ce pas formidable ?".