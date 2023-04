Les Français sont toujours de bons lecteurs mais le "décrochage" des jeunes s'accentue

Enfin, les livres dévorés par les Français englobent des genres et des formats très différents. "La bande dessinée confirme son succès auprès de toutes les tranches d’âges", note le CNL : 48 % des personnes interrogées disent avoir lu une BD au cours de l'année écoulée. Mais ce sont bien les livres pratiques, sur l'art de vivre et les loisirs, ou les ouvrages sur l'Histoire, qui arrivent en tête du palmarès des genres les plus lus. Chez les plus jeunes, les mangas connaissent aussi une importante progression.

Ce rapport, réalisé tous les deux ans par l'institut Ipsos, a été publié quelques jours avant le début du Festival du livre à Paris, qui se tiendra du 21 au 23 avril prochains.