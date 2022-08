Les héros de "Beverly Hills" pleurent la mort de Joe E. Tata, le patron du Peach Pit

“Mon cœur est très triste mais je me souviendrai toujours de ce sourire et ce rire malicieusement adorable", ajoute de son côté Jennie Garth, inoubliable Kelly Taylor. "J’ai l’impression qu’il y a une fête de retrouvailles au Peach Pit du paradis et ça me réconforte de savoir qu’il y a aura une place pour moi un jour, entourée de mes chers amis", évoquant les décès récents de la scénariste et productrice Jessica Klein et de l’actrice Denise Douse qui jouait la proviseure Denise Douse. Sans oublier la disparition tragique de Luke Perry à l’âge de 52 ans. "Joe me rappelait mon père", confesse Tori Spelling, partageant une photo du mariage de son personnage Donna Martin.