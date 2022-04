"Les Kardashian" reviennent se raconter sur Disney+ : notre plaisir coupable du printemps

Sans rien renouveler au genre, Les Kardashian s’appuie sur les personnalités complètement barrées de ses hilarantes héroïnes. Plus il y a de drama, mieux c’est. "Put***, mais pourquoi on recommence ?", s’interroge Khloé Kardashian qui plus tard avouera qu’elle a "peut-être besoin d’un thérapeute". Et si c’était ça, leur thérapie ? Dans le contrôle permanent de leur image – il suffit de voir leur look zéro défaut à toutes épreuves – les six K semblent être plus à l’aise devant les caméras que derrière. "Est-ce que quelqu’un a enregistré ça ?", lancera même la matriarche après une séquence très émouvante.