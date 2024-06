La 26ème édition des NRJ Music Awards se tiendra au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes le vendredi 1er novembre 2024. La cérémonie, rediffusée en direct sur TF1 et NRJ, promet de se réinventer avec des nouveautés et des surprises. TF1, NRJ et la mairie de Cannes ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pour deux années supplémentaires, en 2025 et 2026.

C'est un rendez-vous musical incontournable. La 26ème édition des NRJ Music Awards aura lieu le vendredi 1er novembre 2024 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. La cérémonie présentée par Nikos Aliagas sera diffusée en direct sur TF1 et sur NRJ. Pour cette nouvelle édition, les NRJ Music Awards ont décidé de se réinventer et de réserver au public de nombreuses surprises et nouveautés. TF1, NRJ et la mairie de Cannes ont également annoncé le renouvellement de leur partenariat pour deux années supplémentaires, en 2025 et 2026.

C'est le public qui décide

Lancés en janvier 2000, les NRJ Music Awards sont désormais un rendez-vous incontournable pour les artistes français et internationaux. Depuis leur création, plus de 750 stars françaises et internationales ont déjà gravi les marches légendaires du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, et près de 400 d’entre eux y ont été célébrés. La liste des catégories et des nommés sera rendue publique le lundi 23 septembre. Et comme toujours, ce sera au public de voter pour élire ses artistes préférées de l'année.

L'an dernier, Slimane avait été élu artiste francophone de l'année et avait remporté le trophée du duo francophone pour "Chez nous" avec Claudio Capéo. Vitaa avait été sacrée Artiste Féminine Francophone de l’année tandis que Bigflo et Oli avaient remporté le trophée du groupe ou duo francophone, ainsi que celui du clip francophone de l'année pour "Dernière". "Secret" de Louane avait été sacrée chanson francophone de l'année. Ed Sheeran et Dua Lipa avaient quant à eux respectivement été élus Artiste Masculin International et Artiste Féminine Internationale de l’année.