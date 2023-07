Les Rencontres d'Arles : quand la photographie se mue en miroir de la société

La scène artistique féminine ne sera pas en reste. On pourra (entre autres) découvrir les compositions photographiques complexes et troublantes de la photographe polonaise et Zofia Kulik ou le travail de la brésilienne Rosangela Renno qui interroge notre rapport au souvenir et à la mort. L'exposition Søsterskapen réunira quant à elle dix-huit photographes des pays nordiques qui s'interrogent sur la vie familiale, le travail, le colonialisme et la répartition genrée des tâches.