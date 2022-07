"Rendre visible l'invisible" : les Rencontres de la Photographie d’Arles prennent le pouls du monde

C'est le festival de photo le plus célèbre du monde. Après une édition 2021 marquée par la pandémie, les Rencontres d'Arles retrouvent des couleurs avec un programme aussi riche qu'engagé. Du 4 juillet au 25 septembre, la manifestation proposera plus de quarante expositions pour prendre le pouls du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui a subi de nombreux bouleversements, et dans lequel nous cherchons de nouveaux repères.

"Rendre visible l'invisible", tel est le mot d'ordre cette année, comme le résume Christoph Wiesner, directeur du festival qui s'exposera aussi à Marseille, Avignon ou Nîmes. Parmi les expositions phares de cette édition féminine et féministe, "Lee Miller" révèle à l'espace Van Gogh la carrière de photographe, longtemps sous-estimée, de la célèbre mannequin des années 1920. Longtemps, l'Américaine a été réduite à son rôle de muse de l'artiste Man Ray, "alors qu'elle n'a passé qu'un an avec lui", déplore la commissaire de l'exposition Gaëlle Morel à l'AFP.