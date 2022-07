Les Rochers sculptés de l'Abbé Fouré : une oeuvre mystérieuse vouée à disparaître

A la fin du 19ème siècle, près de 200 sculptures à même la falaise ont vu le jour près de Rothéneuf (Ille-et-Vilaine). On les doit à l'abbé Fouré (1839-1910), écarté de sa paroisse pour cause de surdité. Pendant presque 20 ans, l'ecclésiastique transforma la pierre, s'inspirant pour cela de thèmes bibliques, de l'histoire de la Bretagne et même de l'actualité internationale. Une oeuvre monumentale que l'érosion et les piétinements font disparaître petit-à-petit. Des bénévoles tentent cependant de retarder cette échéance.