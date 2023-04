Les romans d'Agatha Christie vont aussi être réécrits en France pour supprimer des termes jugés offensants

Agatha Christie victime de la cancel culture ? À la demande de ses ayants droits, les traductions de la célèbre romancière vont faire l’objet de "révisions", annonce à l’AFP un porte-parole des éditions du Masque, filiale du groupe Hachette. L’objectif : supprimer des termes jugés offensants sur le physique ou l’origine des personnages afin de s’aligner sur les autres éditions internationales.

En mars dernier, le quotidien britannique The Telegraph avait révélé que plusieurs passages des romans mettant en scène les enquêtes d'Hercule Poirot et de Miss Marple, initialement publiés entre 1920 et 1976, avaient été récrits après examen par un comité de lecture.