Les Spice Girls, Harry Styles, Ed Sheeran... la playlist du couronnement du roi Charles III dévoilée

Un avant-goût de la fête. Le ministère de la Culture du Royaume-Uni a dévoilé la playlist officielle des célébrations qui se tiendront en marge du couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain à Westminster. Comme on pouvait s'y attendre, les artistes britanniques seront mis à l'honneur. On retrouvera notamment des classiques tels Come Together des Beatles, Let’s Dance de David Bowie, We are the Champions du groupe Queen ou Our House de Madness.

Mais aussi des tubes plus récents comme Celestial, d’Ed Sheeran, A Sky full of Stars, de Coldpay, Treat People With Kindness de Harry Style. Sans oublier le titre de Kate Bush, Running up that Hill, qui a retrouvé une deuxième jeunesse grâce à la série Stranger Things.