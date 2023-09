Les sports mécaniques, l'autre passion de Mathieu Kassovitz

On connaît sa passion pour le cinéma, moins celle pour les sports mécaniques. Mathieu Kassovitz a été victime d'un grave accident de moto, ce dimanche 3 septembre. Le réalisateur et acteur effectuait un stage de perfectionnement avec le pilote Philippe Monneret à l'autodrome de Linas-Montlhéry (Essonne) lorsqu'il a chuté. Il a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).

"Son pronostic vital n'est pas engagé", a indiqué à l'AFP l'entourage de Mathieu Kassovitz, évoquant "des blessures sérieuses à une cheville et au bassin". Selon les premiers éléments, l'acteur de 56 ans a été éjecté du deux-roues qu'il conduisait seul et a violemment chuté au sol. Une enquête en recherche des causes des blessures a été ouverte par le parquet d'Évry et confiée à la brigade de sûreté urbaine de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).