Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés

Jenny from the block a enfin dit oui à l'acteur américain Ben Affleck. 18 ans après la fin de leur première relation, extrêmement médiatisée, les deux célébrités se sont unies dans le Nevada. La diva américaine de 52 ans a choisi de prendre le patronyme de son mari, et sera donc pour l'état civil Jennifer Affleck. La chanteuse, aussi femme d'affaires, avait annoncé en avril dernier ses fiançailles avec l'acteur, dans une très courte vidéo. Visiblement émue, on la voyait admirer une bague sertie d'une pierre verte.