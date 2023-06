Les suites d’"Avatar" repoussées, deux "Star Wars" la même année… Disney bouscule son calendrier

"Chaque film Avatar est une entreprise excitante mais épique qui demande du temps pour atteindre le niveau de qualité auquel aspirent les cinéastes et qu’attend le public", a réagi sur Twitter le producteur et bras de James Cameron, Jon Landau. "L’équipe travaille dur et a hâte de ramener les spectateurs à Pandora en décembre 2025", poursuit-il. Sorti en décembre dernier, Avatar : la Voie de l’eau est le troisième film le plus rentable de tous les temps avec 2,3 milliards de dollars. Un classement toujours occupé par Avatar premier du nom, qui frôle les 3 milliards de dollars de recettes.