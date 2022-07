Les super-héros Marvel s’installent à Disneyland Paris : on a testé l’Avengers Campus

Seuls Iron Man, Captain Marvel et Spider-Man ont droit à leurs propres attractions. Les deux premiers reprennent à leur compte l’ancien rollercoaster Aerosmith, rebaptisé Avengers Assemble Flight Force. Un grand huit dans le noir qui secoue sacrément et va bien "plus haut, plus loin, plus vite". Attention à bien caler votre tête avant le départ, plus tonitruant que celui de Space Mountain. Préparez aussi les muscles de vos bras pour rejoindre la W.E.B., la Worldwide Engineering Brigade de Peter Parker.