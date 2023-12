D'Artagnan et les "trois mousquetaires " ont-ils réellement existé ?

Le second volet des "Trois Mousquetaires", centré sur l'insaisissable Milady, jouée par Eva Green, sort ce mercredi en France. Dans l'œuvre d'Alexandre Dumas, l’aspirant mousquetaire et ses trois compagnons d'armes incarnent la figure chevaleresque du XVIIᵉ siècle. Certains l'ignorent, mais ils ont tous bel et bien existé : voici qui étaient vraiment ces personnages créés en 1844.

"Tous pour un, un pour tous !". Encore aujourd’hui, la formule fait mouche. Les Trois Mousquetaires reviennent ce mercredi 13 décembre dans les salles obscures avec une brochette d'acteurs en vue, de François Civil (D’Artagnan) à Vincent Cassel (Athos), en passant par Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Porthos), Eva Green (Milady) et Louis Garrel (Louis XIII), sur une partition assez fidèlement inspirée du chef-d'œuvre de la littérature francophone. Écrite en 1844, cette œuvre de fiction repose sur une toile de fond historique mais s'appuie en partie aussi sur des faits réels.

Alexandre Dumas ne s'en est d'ailleurs jamais caché. L'écrivain français a directement puisé ces personnages, et également certaines des intrigues, dans les Mémoires de M. d’Artagnan, écrites en 1700 par le polygraphe Gatien de Courtilz de Sandras. Athos, Porthos et Aramis ainsi que D’Artagnan ont tous bel et bien existé. Sans Alexandre Dumas, ce dernier n'aurait très certainement jamais eu la renommée légendaire qu'on lui prête aujourd'hui. Petit rappel historique de ceux qui ont inspiré les quatre principaux protagonistes de son roman.

Charles de Batz de Castelmore, alias D’Artagnan

Il est né entre 1611 et 1615 au château de Castelmore, près de Lupiac, dans l’actuel département du Gers. Vers 1630, le Gascon prend la route pour monter à Paris et intègre le régiment des Gardes français, qui fut fondé en 1560 par Catherine de Médicis afin d’assurer la protection du roi. Vers 1644, il rentre chez les mousquetaires de la Maison du Roi (dont la création par Louis XIII remonte à 1622). Le vrai D'Artagnan a fait carrière sous le règne du roi Louis XIV et non pas du roi Louis XIII comme dans l'œuvre de Dumas, indique l'historien Jean-Christian Petifils, dans son livre Le Véritable D'Artagnan (aux éditions Tallandier, 2010). De même, celui-ci œuvrait sous la protection du cardinal Mazarin et non du cardinal de Richelieu. Après une brillante carrière militaire, il est nommé gouverneur de la citadelle Lille. Puis, il fait son retour sur les champs de bataille lors de la Guerre de Hollande (1672-1678). Une balle de mousquet l’atteint en plein cœur lors du siège de Maastricht, en juin 1973. Dans le Vicomte de Bragelonne, le dernier volet de la trilogie d'Alexandre Dumas, D'Artagnan meurt tué par un boulet sur un champ de bataille.

Armand de Sillègue d'Autevielle dit "Athos"

Il est né entre 1615 et 1620 au château de Sillègue, près d’Orthez, dans l’actuel département des Pyrénées-Atlantiques. Les historiens disposent de peu d’informations à son sujet. Ce qu’on sait, c’est qu’il intègre la compagnie des mousquetaires du roi vers 1641, grâce à son oncle Monsieur de Tréville, qui en est le capitaine, relate Joseph Miqueu, membre du Cercle historique de l'Arribère qui rassemble des passionnés d'histoire. Il n’a pas vécu longtemps, puisqu’il serait mort tragiquement à Paris le 21 décembre 1643, au Pré aux Clercs, un endroit réputé à l'époque pour être le lieu de rendez-vous des duellistes, indique Joseph Miqueu dans sa biographie dédiée aux personnages du roman d'Alexandre Dumas.

Isaac de Portau alias "Porthos"

Issu d'une famille noble protestante, il est baptisé le 2 février 1617 à Pau. À une date inconnue, il rejoint le régiment des Gardes françaises, au sein de la compagnie des Essarts. Puis, il serait devenu mousquetaire de la Maison du Roi, bien qu'aucune trace n'évoque son passage. Certains historiens pensent même qu'il n'y entra jamais, souligne Joseph Miqueu dans ses travaux de recherche. Sa carrière militaire est brève, en raison sans doute de blessures reçues au combat. En 1650, il se retire du service armé et obtient le poste de garde des munitions de la place forte de Navarrenx, en Gascogne, où il meurt. Dans l’œuvre de Dumas, Porthos quitte le service des mousquetaires du roi, puis se marie et devient baron avant de mourir écrasé sous d'énormes rochers.

Henri d'Aramitz alias "Aramis "

Il est né vers 1620 dans le village d’Aramits, dans l’actuel département des Pyrénées-Atlantiques. Il est le cousin germain du célèbre comte de Tréville. Il serait entré dans la compagnie en 1641, avant de repartir pour son pays natal, après le décès de son père en 1948, où il hérite de la fonction d’abbé laïc au sein de l’abbaye du village dont il porte le nom, toujours selon les travaux de Joseph Miqueu. D'après le roman d'Alexandre Dumas, le comte de Tréville le fit venir à Paris avec Armand de Sillègue d'Athos et Isaac de Portau pour leur réputation d'escrimeurs.