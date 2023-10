"Lessons in chemistry" sur AppleTV+ : Brie Larson, chimiste en cuisine dans l’Amérique des 50s

Il a fallu cinq ans à Bonnie Garmus pour clore son récit d’émancipation, devenu un succès immédiat à sa sortie au printemps 2022. Lessons in chemistry est resté plus d’un an dans la prestigieuse liste des livres les plus vendus du New York Times avant d’être traduit dans 40 langues, dont le français sous le titre Leçons de chimie (Pocket). La série qui en est tirée retranscrit à l’écran tout ce qui fait le charme de l’œuvre originale, tout en empruntant sa propre route. Tout aussi piquante et émouvante mais plus politique encore, en évoquant la communauté noire et l’émergence du mouvement des droits civiques.