"Leur seule victoire, c’est ma chute" : Booba répond à ses détracteurs dans son nouveau clip

Début octobre, Booba avait été vivement critiqué suite à un tweet jugé transphobe par de nombreux internautes. "Si mon fils rentre de l’école un jour et me dit qu’il s’appelle Mireille on va avoir un sérieux problème", avait-il écrit. On se rappelle que durant la campagne présidentielle, le rappeur avait félicité Éric Zemmour pour une vidéo dans laquelle le candidat de Reconquête s’opposait à la présence d’associations LGBT en milieu scolaire.

Dans son nouveau son titre, il livre une nouvelle fois son regard sur les questions de genre. "Non binaire, végétarienne est sa Barbie", ironise-t-il. Ou encore tout en finesse : "Tu rentres par une chatte, tu sors pas une chatte, demande à Waze". Amoureux de la poésie, bonsoir. "KOA" est-il le prélude à un grand retour musical ? En 2021, Booba avait annoncé que ULTRA serait son dernier album. Mais son triomphe à la rentrée au Stade de France lui a peut-être donné des idées…