Comment Swan et Néo sont-ils devenus des enfants-stars de YouTube ?

Leur nom ne vous dit rien ? Si vous avez plus de 15 ans ou que vous n'avez pas d'enfants, c'est normal. Véritables stars auprès des jeunes, Swan et Neo, 11 et 18 ans, font partie des influenceurs les plus populaires de France grâce à leur chaîne YouTube lancée en 2015 par leur mère Gaëlle Burlot, alias Sophie Fantasy, elle-même suivie par 1 million d'abonnés qu'elle appelle ses "paillettes".

Un business très lucratif pour la famille qui se retrouve aujourd'hui dans la tourmente. Gaëlle Burlot et son mari Gregory Thonet, alias Greg Inside, ont été condamnés à trois ans et demi de prison ferme et 100.000 euros d'amende. Le couple a été reconnu coupable d'escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Ils étaient jugés pour avoir escroqué, entre 2010 et 2014, 340 personnes alors qu'ils travaillaient pour l’agence matrimoniale Eurochallenges.