Leurs parents sont condamnés à de la prison, que deviendront les jeunes stars de YouTube Swan et Néo ?

Véritables stars sur Youtube, Swan et Néo font partie des influenceurs les plus populaires de France. Depuis 2015, leur mère les filme alors qu'ils testent des jeux, dégustent des bonbons, visitent des parcs d'attraction ou déballent des cadeaux offerts par des marques.

Et ça cartonne. Aujourd'hui, la chaîne de Swan et Néo You compte plus de 6,16 millions d’abonnés et le duo cumulent des millions de vues par vidéo. Chacun des garçons a également sa propre chaine, Swan Gaming (672.000 abonnés) et Néo The One (2,28 millions d'abonnés). Un véritable business très lucratif qu'ils déclinent en bandes dessinées, livres d'activité ou cahiers de texte.