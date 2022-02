Liaison cachée avec une collègue : le patron de CNN contraint de démissionner, Donald Trump jubile

C’est un mensonge qui coûte cher. Jeff Zucker, le président de CNN, a annoncé mercredi sa démission après la révélation d’une liaison cachée avec Allison Gollust, la directrice marketing de la chaîne d’information. Ce personnage emblématique de la télé américaine, en poste depuis 2013, a admis l’existence de cette relation lors d’une enquête interne sur le journaliste Chris Cuomo, récemment licencié pour son implication dans l’affaire d’agressions sexuelles impliquant son frère Andrew, l’ex-gouverneur de New York.

"On m'a interrogé sur une relation consensuelle avec ma collègue la plus proche, avec laquelle je travaille depuis plus de vingt ans", a indiqué le dirigeant dans un mémo interne publié par CNN. "J'ai reconnu que cette relation avait évolué ces dernières années", a poursuivi le responsable. "J'aurais dû en faire état quand elle a débuté, mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu tort. De ce fait, je quitte mes fonctions aujourd'hui."