Britney Spears enceinte pour la troisième fois : mais qui est son fiancé, Sam Asghari ?

Ils se sont rencontrés en soirée… pour de faux. En octobre 2016, Britney Spears tourne le clip de la chanson "Slumber Party", vaguement inspiré de la scène d'orgie de Eyes Wide Shut, le classique coquin de Stanley Kubrick. Déambulant entre les convives, la chanteuse aperçoit un grand ténébreux en costume cravate. "Nous n’allons pas dormir ce soir", murmure-t-elle dans son timbre si caractéristique.

Une fois en tête-à-tête, Sam Asghari renverse son verre de lait sur une grande table en verre. Sympa, Bribrit viendra le nettoyer façon Catwoman dans l’une des séquences les plus embarrassantes de sa carrière vidéographique… Le ridicule ne tue pas, c’est bien connu. Et quelques semaines plus tard, la superstar et son bel inconnu enchaînent les "dates" dans les restaurants branchés de Los Angeles.