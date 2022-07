Lily-Rose Depp dans "The Idol" : la série qui va (enfin) faire décoller sa carrière ?

Suite à d’obscurs "différents créatifs", Sam Levinson a pris lui-même les commandes du tournage tandis que plusieurs comédiens auraient été remplacés. Le chanteur australien Troy Sivan, le leader du groupe TV on The Radio Tunde Adebimpe ou encore Elizabeth Berkley, la star de Showgirls, ont été annoncés au générique. Depuis, c'était le mystère total autour de cette série dont la sortie, encore non définie, pourrait marquer un avant et un après pour sa vedette.

Si on la voit régulièrement dans la presse people, Lily-Rose Depp est encore peu connue du grand public. Elle est la sœur aînée de Jack, tout juste âgé de 20 ans. Après la séparation de leurs parents, en 2012, ils ont vécu entre la France et les États-Unis. Lors du procès intenté en diffamation par leur père à Amber Heard, leurs noms ont été plusieurs fois cités mais ils n’ont pas été appelés à témoigner contre leur ex-belle mère.