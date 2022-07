Après des années d'absence, Linda Evangelista reprend sa carrière de mannequin

À 57 ans, elle est toujours aussi belle. Linda Evangelista fait son grand retour dans le monde du mannequinat. L’ancienne supermodel a dévoilé sur son compte Instagram une photo de la dernière campagne de Fendi. Sur le cliché, on peut la voir poser avec des lunettes de soleil sur le nez, trois casquettes sur la tête et deux sacs dans la main.

"Le 9 septembre 2022, Fendi organisera un défilé de mode spécial à New York pour célébrer le 25ᵉ anniversaire de la Fendi Baguette, conçue par Silvia Venturini Fendi, et les deux ans depuis que Kim Jones a rejoint la Maison en tant que directeur artistique de la couture et de la mode féminine", a commenté Linda Evangelista qui se dit "très reconnaissante" envers ceux qui ont rendu cette campagne possible.