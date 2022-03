Lindsay Lohan s’allie avec Netflix pour relancer sa carrière

"C’était rafraîchissant de mettre mon passé au lit une bonne fois pour toutes et de partager avec les gens la vie que je mène aujourd’hui", expliquait-elle alors citée par People. Fiancée depuis novembre, Lindsay Lohan multiplie les projets. À se demander si 2022 ne serait pas son année. Elle tiendra pour les fêtes son premier rôle majeur depuis quatre ans dans Falling for Christmas, une comédie romantique de Noël concoctée pour plaire aux algorithmes de Netflix. L'histoire ? "Récemment fiancée, l’héritière d’un hôtel, trop gâtée par l’existence, est victime d’un accident de ski. Totalement amnésique, elle se retrouve à la charge d’un modeste et charmant hôtelier et de sa fille précoce quelques jours avant Noël…"