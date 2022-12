Lissandro remporte l’Eurovision Junior, deuxième victoire française en trois éditions

Alors, qu'est-ce qui a fait la différence avec le reste de l'Europe ? Sans aucun doute le style musical et l'énergie de Lissandro, que ses parents surnomment Elvissandro. Sur sa veste à sequins noirs, s'affichait le titre de sa chanson "Oh Maman !". Un morceau pop et rock co-écrit par Barbara Pravi. La dauphine des Italiens Maneskin à l'Eurovision 2021 avait déjà co-signé le tube devenu viral "Bim Bam Toi" de Carla en 2020 et "J’imagine", qui avait permis à Valentina de remporter l'Eurovision Junior en 2021 pour la France.